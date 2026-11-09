Federacija BiH se zadužuje za novih 40 miliona KM: Aukcija zakazana za 17. novembar

Federacija BiH planira novo zaduženje od 40 miliona KM emisijom obveznica koje će biti ponuđene investitorima na Sarajevskoj berzi u utorak, 17. novembra.

Prikupljeni novac namijenjen je finansiranju izdataka iz federalnog budžeta za 2026. godinu, a obaveze prema investitorima dospijevat će tokom narednih sedam godina.

Prema objavljenim podacima, planirana je prodaja 40.000 obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti od 1.000 KM. Ukoliko emisija bude realizovana u punom iznosu, Federacija će na ovaj način prikupiti 40 miliona KM.

Uplata sredstava po zaključenim transakcijama planirana je za 18. novembar, dok je konačni rok dospijeća obveznica 18. novembar 2033. godine.

Kako će Federacija BiH vraćati 40 miliona KM?

Obveznice će imati fiksnu kamatnu stopu koja će biti utvrđena nakon završetka aukcije, u zavisnosti od prihvaćenih ponuda investitora.

Kamata će se isplaćivati svakih šest mjeseci, dok je povrat glavnice predviđen jednokratno, po dospijeću obveznica u novembru 2033. godine.

To znači da će Federacija BiH tokom sedmogodišnjeg perioda imati obavezu redovnog plaćanja kamata, a na kraju roka i vraćanja pozajmljenog iznosa.

Aukcija će biti provedena metodom višestruke cijene, pri čemu investitori dostavljaju ponude s prinosom koji očekuju ostvariti.

Federalno ministarstvo finansija može prihvatiti sve ili dio pristiglih ponuda, ali ih ima pravo i odbiti ukoliko ponuđeni uslovi ne budu odgovarajući.

Još jedna aukcija zaduženja zakazana za sutra

Ova emisija obveznica nije jedino zaduženje Federacije BiH planirano u novembru.

Već sutra, 10. novembra, na Sarajevskoj berzi predviđena je aukcija trezorskih zapisa, putem kojih Federacija također prikuplja sredstva za finansiranje budžetskih potreba.

Za razliku od sedmogodišnjih obveznica, trezorski zapisi predstavljaju kratkoročni oblik zaduživanja.

Odluka o emisiji obveznica donesena je na 287. hitnoj sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 20. februara 2026. godine.