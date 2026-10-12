Proizvodnja pšenice u FBiH porasla za 10,3 posto

Proizvodnja pšenice u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2026. godini povećana je za 10,3 posto u odnosu na prošlu godinu, dok je među voćnim kulturama najveći rast zabilježen kod trešanja, čiji je ukupan prinos gotovo udvostručen. Pokazuju to podaci Federalnog zavoda za statistiku objavljeni danas, 12. oktobra.

Prema zvaničnim podacima, u Federaciji BiH ove godine proizvedena je 87.461 tona pšenice, što je za 10,3 posto više nego 2025. godine. Pšenica je požnjevena na površini od 18.084 hektara, uz prosječan prinos od 4,8 tona po hektaru.

Veća proizvodnja zabilježena je i kod ostalih ranih ratarskih kultura. Proizvodnja raži povećana je za šest posto i iznosila je 6.479 tona, dok je ječma proizvedeno 27.547 tona, odnosno 5,1 posto više nego prethodne godine.

Istovremeno je proizvedeno 11.803 tone zobi, što predstavlja povećanje od 7,6 posto. Iz Federalnog zavoda za statistiku navode da je rast ukupne proizvodnje ranih usjeva rezultat povećanja prinosa po hektaru.

Prinos trešanja gotovo dvostruko veći nego prošle godine

Još izraženiji rast ostvaren je u proizvodnji ranog voća, posebno trešanja. Ukupna proizvodnja trešanja dostigla je 6.980 tona, što je za čak 98,3 posto više nego u 2025. godini.

Prema statističkim podacima, evidentirana su 553.464 stabla trešnje sposobna za rod, a prosječan prinos iznosio je 12,6 kilograma po stablu.

Značajno povećanje proizvodnje zabilježeno je i kod kajsija, kojih je proizvedeno 693 tone, odnosno 52,4 posto više nego prošle godine. Prosječan prinos iznosio je 9,8 kilograma po stablu.

Proizvodnja višanja povećana je za 29,5 posto i dostigla je 2.111 tona, uz prosječan prinos od 7,6 kilograma po stablu.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, povećanje ukupne proizvodnje ranog voća rezultat je većih prinosa po stablu, uprkos tome što je broj stabala sposobnih za rod kod trešanja i kajsija bio nešto manji nego prethodne godine.

Podaci su prikupljeni redovnim statističkim istraživanjem o ostvarenim prinosima ranih usjeva i voća, koje obuhvata poljoprivredne poslovne subjekte i porodična poljoprivredna gazdinstva u Federaciji BiH.