Živinice: U kući 25-godišnjaka pronađeni amfetamin i marihuana, određen mu pritvor

Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor Amiru Bajriću (25) iz Živinica zbog sumnje da je počinio krivična djela povezana s neovlaštenom proizvodnjom, prodajom i posjedovanjem opojnih droga. Pritvor je određen na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Živinice pretresli su 8. oktobra porodičnu kuću osumnjičenog, postupajući po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Živinicama.

Prilikom pretresa pronađeno je približno 30 grama amfetamina, manja količina marihuane pripremljene za dalju prodaju te digitalna vaga na kojoj su uočeni tragovi opojne droge.

Prema navodima Tužilaštva, ovo nije prvi put da je droga pronađena kod osumnjičenog. U februaru ove godine policija je tokom pretresa pronašla više paketića marihuane, dok je manja količina iste droge otkrivena i u januaru.

Bajrić se sumnjiči za produženo krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, u sticaju s krivičnim djelom posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga.

Nakon pretresa je uhapšen i kriminalistički obrađen, a potom uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac ispitao je osumnjičenog i donio naredbu o provođenju istrage. Sud je nakon razmatranja prijedloga Tužilaštva donio odluku o određivanju jednomjesečnog pritvora.

Protiv Bajrića se vodi istraga, a njegova krivica nije utvrđena pravosnažnom sudskom presudom.