EU priprema novi plan za smanjenje emisija na COP31

EU priprema novi plan za smanjenje emisija štetnih plinova na klimatskom samitu COP31

Evropska unija priprema novi plan za smanjenje emisija stakleničkih plinova, koji namjerava predstaviti na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija COP31 u Turskoj. Cilj je postići međunarodni sporazum kojim bi države preuzele konkretnije obaveze u borbi protiv globalnog zagrijavanja, navodi se u internom dokumentu EU u koji je uvid imala agencija Reuters.

Samit COP31 bit će održan od 9. do 20. novembra u Antaliji, a Evropska unija želi da pregovori budu usmjereni na provođenje već dogovorenih klimatskih ciljeva, umjesto na nova obećanja bez jasnih planova realizacije.

Prema nacrtu pregovaračke strategije, evropski predstavnici zalagat će se za paket mjera kojim bi države ubrzale smanjenje zagađenja i prelazak na čistije izvore energije.

EU traži produženje programa za smanjenje emisija do 2040. godine

Jedan od glavnih prijedloga Evropske unije odnosi se na produženje programa Ujedinjenih nacija za ublažavanje klimatskih promjena do 2040. godine.

Riječ je o međunarodnom mehanizmu koji državama omogućava razmjenu iskustava i pronalaženje dodatnih mogućnosti za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Trenutni program ističe krajem ove godine, zbog čega EU želi osigurati njegov nastavak.

Evropski pregovarači također će tražiti odgovor međunarodne zajednice na upozorenja Ujedinjenih nacija da svijet nije na putu da ostvari cilj postavljen Pariškim sporazumom iz 2015. godine.

Tim sporazumom predviđeno je nastojanje da se rast prosječne globalne temperature ograniči na 1,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period.

Veći naglasak na obnovljivim izvorima energije

Dokument koji određuje pregovaračke prioritete pripremila je Irska, koja trenutno predsjedava Vijećem Evropske unije.

Irski ministar za klimatska pitanja Darragh O'Brien poručio je da će EU nastojati ojačati međunarodna partnerstva kako bi se ubrzao prelazak s fosilnih goriva na čistije izvore energije.

Poseban naglasak bit će stavljen na elektrifikaciju i primjenu tehnologija koje mogu smanjiti zavisnost od uglja, nafte i prirodnog plina.

Ministri nadležni za klimatska pitanja država članica EU danas bi trebali razmatrati pregovaračku strategiju za predstojeći samit.

Nakon neuspjeha u Brazilu EU mijenja pregovarački pristup

Na prošlogodišnjem samitu COP30 u Brazilu nije postignut dogovor o ambicioznijem smanjenju emisija stakleničkih plinova, uprkos nastojanjima evropskih predstavnika da države prihvate snažnije mjere.

Zbog takvog ishoda Evropska unija za ovogodišnje pregovore priprema drugačiju strategiju. Umjesto javnih sukobljavanja oko pitanja koja izazivaju najveće podjele, evropski diplomati žele unaprijediti saradnju i pronaći zajednički pristup provođenju postojećih klimatskih obaveza.

Istovremeno, prema Reutersu, EU zasad ne planira preuzimati nove finansijske obaveze, što bi moglo izazvati neslaganja sa zemljama u razvoju koje zahtijevaju veću međunarodnu pomoć za prilagođavanje klimatskim promjenama.

Samit COP31 okupit će predstavnike država potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, a pregovorima će predsjedavati Turska, uz Australiju koja će voditi pregovarački dio procesa.