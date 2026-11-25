Kvalitet zraka u Tuzli tokom sezone grijanja može se značajno mijenjati u zavisnosti od vremenskih prilika, intenziteta saobraćaja i drugih izvora zagađenja. Građanima je na raspolaganju nekoliko mjernih stanica čije podatke mogu besplatno pratiti putem interneta, ali mnogima nije jasno šta izmjerene vrijednosti zapravo znače.

Podaci o koncentracijama zagađujućih materija mogu pomoći građanima da planiraju svakodnevne aktivnosti, posebno boravak na otvorenom, šetnju ili rekreaciju.

To je naročito značajno za osobe koje imaju bolesti srca i pluća, djecu i građane starije životne dobi.

Gdje provjeriti kvalitet zraka u Tuzli?

Podaci o kvalitetu zraka dostupni su na platformi Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, na kojoj građani mogu pratiti mjerenja sa stanica na Skveru, kod Bosanskog kulturnog centra i u Bukinju.

Federalni hidrometeorološki zavod prikazuje i podatke za mjernu stanicu Trnovac.

Na kantonalnoj platformi dostupne su informacije i za druge lokalne zajednice, među kojima su Lukavac, Živinice, Banovići, Gračanica, Srebrenik i Gradačac.

Građani podatke mogu provjeriti na sljedećim stranicama:

Monitoring kvaliteta zraka Tuzlanskog kantona

Federalni hidrometeorološki zavod BiH

Pored trenutnih satnih vrijednosti, na platformi Federalnog hidrometeorološkog zavoda moguće je pregledati i prosječne vrijednosti zagađenja tokom prethodnih dana.

Šta znače oznake PM10 i PM2,5?

Prilikom pregleda podataka s mjernih stanica građani će često naići na oznake PM10 i PM2,5. Riječ je o sitnim česticama koje lebde u zraku, a koje se razlikuju po veličini.

PM10 označava čestice promjera do 10 mikrometara, dok su PM2,5 još sitnije čestice, promjera do 2,5 mikrometara.

Njihovi izvori mogu biti sagorijevanje goriva u individualnim ložištima, industrijska postrojenja, motorna vozila i drugi procesi.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, sitnije čestice predstavljaju poseban zdravstveni rizik jer mogu prodrijeti duboko u pluća, a PM2,5 čestice mogu dospjeti i u krvotok.

Dugotrajna izloženost zagađenom zraku povezuje se s povećanim rizikom od bolesti disajnih organa, srca i krvnih sudova.

Kada treba ograničiti boravak na otvorenom?

Kako bi građanima bilo jednostavnije razumjeti rezultate mjerenja, koristi se indeks kvaliteta zraka, koji objedinjuje podatke o zagađenju i prikazuje ih kroz različite kategorije.

Prema sistemu koji koriste nadležne institucije u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH, zrak može biti ocijenjen kao odličan, dobar, umjeren, zagađen, vrlo zagađen ili izuzetno zagađen.

Kada je zrak odličan ili dobar, građani mogu obavljati uobičajene aktivnosti na otvorenom. Kod umjerenog zagađenja, osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje se da smanje intenzivne fizičke aktivnosti ukoliko osjete tegobe.

Kada kvalitet zraka u Tuzli dostigne kategoriju izuzetno zagađenog, svim građanima preporučuje se smanjenje fizičkih aktivnosti na otvorenom, dok bi osjetljive kategorije takve aktivnosti trebale izbjegavati.

Kašalj, iritacija očiju i bol u grlu neki su od simptoma na koje građani trebaju obratiti pažnju tokom povećanog zagađenja.

Prilikom provjere podataka potrebno je obratiti pažnju i na vrijeme posljednjeg mjerenja. Ukoliko za određenu stanicu nema dostupnih podataka, to ne znači da je zrak na toj lokaciji čist, nego da trenutno nema rezultata mjerenja.

„Smogom dano“: Sedam godina kasnije, isti problem

Koliko je problem aerozagađenja u Tuzli prisutan godinama, pokazuje i mokumentarni film „Smogom dano“, koji su još 2019. godine snimili studenti Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli. Kroz humor, satiru i društvenu kritiku film na jedinstven način tematizira život u gradu suočenom sa smogom, a njegova tematika i sedam godina kasnije ostaje aktuelna.

Film možete pogledati u nastavku: