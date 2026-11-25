Vojislav Kecmanović Đedo bio je ljekar i društveni radnik koji je 25. novembra 1943. godine izabran na čelo ZAVNOBiH-a, u vrijeme donošenja jedne od najvažnijih političkih odluka u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine.

Rođen je 1881. godine u Čitluku kod Prijedora, a značajan dio profesionalnog i društvenog života proveo je u Bijeljini.

Prije Drugog svjetskog rata bio je aktivan u kulturnom i društvenom životu, između ostalog kao predsjednik kulturno-prosvjetnog društva i čitaonice „Filip Višnjić“.

Vojislav Kecmanović Đedo na čelu ZAVNOBiH-a

Narodnooslobodilačkom pokretu pridružio se 1943. godine, a iste godine učestvovao je na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu.

Prema podacima Parlamentarne skupštine BiH, na zasjedanju su izabrana 173 vijećnika i 31 član Prezidija.

Za predsjednika je izabran Kecmanović, dok su potpredsjednici bili Avdo Humo, Aleksandar Preka i Đuro Pucar Stari. Funkciju sekretara obavljao je Hasan Brkić.

Odluke donesene na zasjedanju postavile su temelje ravnopravnog položaja Bosne i Hercegovine u budućoj jugoslavenskoj federaciji.

Političko djelovanje nakon rata

Na trećem zasjedanju ZAVNOBiH-a, održanom u Sarajevu u aprilu 1945. godine, ovo tijelo konstituisano je u Narodnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Kecmanović je izabran za predsjednika njenog Prezidija, a tu funkciju obavljao je do novembra 1946. godine.

Vojislav Kecmanović Đedo preminuo je 1953. godine, deset godina nakon historijskog zasjedanja u Mrkonjić Gradu.