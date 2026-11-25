Mirza Ćatović i Ahmed Hadžimujović, dvojica talentovanih mladih nogometaša, još će morati čekati na državljanstvo BiH nakon što sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u utorak nije održana jer ministri iz SNSD-a nisu podržali predloženi dnevni red.

Na dnevnom redu sjednice trebali su se naći zahtjevi za prijem dvojice nogometaša u državljanstvo Bosne i Hercegovine, što predstavlja važan korak prema njihovom eventualnom nastupu za reprezentaciju naše zemlje.

Ćatović je do sada nastupao za mlađe selekcije Njemačke, dok je Hadžimujović nosio dres Srbije.

Zbog neusvajanja dnevnog reda, Vijeće ministara BiH nije odlučivalo ni o jednoj predloženoj tački, pa su na čekanju ostali i zahtjevi dvojice nogometaša.

Ministri iz SNSD-a prethodno su najavili blokadu rada Vijeća ministara zbog nezadovoljstva odlukama Ustavnog suda BiH. Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Staša Košarac zatražio je obustavu odlučivanja do povlačenja spornih odluka.

Državljanstvo BiH čeka talentovani veznjak Barcelone

Mirza Ćatović jedan je od istaknutijih igrača veznog reda Barcelone B, ali ga zbog nedavno zadobijene povrede očekuje duža pauza.

U gradskom derbiju protiv Espanyola B zadobio je prelom lisne kosti lijeve noge, zbog čega je Barcelona najavila operativni zahvat.

Ćatović je ovog mjeseca dobio i poziv za nastup u mladoj reprezentaciji Njemačke, ali se zbog povrede nije mogao odazvati.

Hadžimujović bi mogao krenuti stopama Baždara

Ahmed Hadžimujović je 19-godišnji centralni defanzivac Novog Pazara, visok 190 centimetara, koji je nastupao za reprezentativne selekcije Srbije do 18 i 19 godina.

U aprilu ove godine selektor seniorske reprezentacije Srbije Veljko Paunović pozvao ga je na testiranje u Staroj Pazovi.

Hadžimujović bi u budućnosti mogao krenuti stopama Sameda Baždara, također rođenog u Novom Pazaru, koji je nakon nastupa za mlađe selekcije Srbije odlučio predstavljati Bosnu i Hercegovinu.

Iako zahtjevi za državljanstvo BiH predstavljaju pozitivan signal za budućnost reprezentacije, za sada nije poznato kada će se Vijeće ministara ponovo izjasniti o njihovom prijemu u državljanstvo.

Hadžimujović nosio dres Srbije, a svojim gestama pokazivao privrženost vlastitim korijenima



Hadžimujović je tokom ovogodišnjeg Evropskog prvenstva za fudbalere do 19 godina u Velsu privukao pažnju regionalne javnosti i svojim postupcima izvan igre. Uoči utakmice protiv Italije nije pjevao himnu Srbije niti je stavio ruku na srce, dok na zajedničkoj fotografiji reprezentacije, za razliku od saigrača, nije pokazao tri prsta.



Pažnju privlači i fotografija na kojoj je u opremi reprezentacije Srbije zabilježen trenutak s podignutim rukama, kada je prije utakmice proučio dovu.