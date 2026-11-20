Sergej Barbarez, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, oglasio se nakon današnjeg žrijeba u švicarskom Nyonu, kojim je odlučeno da će Zmajevi u baražu za plasman u Ligu A Lige nacija igrati protiv Danske. Selektor ističe da reprezentacija u predstojeći dvomeč ulazi s vjerom u vlastite mogućnosti i samopouzdanjem stečenim tokom protekle godine.

Barbarez je naglasio da ishod žrijeba nije promijenio njegov stav o izazovima koji očekuju bh. reprezentaciju. Dosadašnji rezultati, smatra selektor, daju dovoljno razloga za optimizam pred susrete s jednom od kvalitetnijih evropskih selekcija.

Sergej Barbarez: Privilegija je takmičiti se s najboljima

„Moje mišljenje ostalo je isto kao i prije žrijeba. Mi sa rezultatima i samopouzdanjem koje imamo idemo hrabro u play-off. Privilegija je što imamo priliku da se takmičimo sa najboljima“, izjavio je Barbarez za zvaničnu stranicu Nogometnog saveza BiH.

Prvi susret Bosne i Hercegovine i Danske zakazan je za 25. mart 2027. godine na stadionu Bilino polje u Zenici, dok će revanš biti odigran 28. marta u Kopenhagenu. Obje utakmice počet će u 20:45 sati.

Sergej Barbarez predvodit će Zmajeve u dvomeču čiji će pobjednik izboriti mjesto u elitnoj Ligi A UEFA Lige nacija.