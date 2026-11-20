Iza fudbalerki Slobode 2024 je prvi dio sezone u kojem su kroz prvenstvene utakmice nastojale ostvariti zacrtane ciljeve i unaprijediti igru, s obzirom da im je ovo prvi put da se takmiče u najvišem rangu ženskog fudbala Bosne i Hercegovine. U stručnom štabu analiziraju dosadašnji učinak, a pažnja je usmjerena i na posljednji takmičarski susret u ovoj godini.

“Možemo da konstatujemo da ova ekipa zaista za ovih nekoliko mjeseci dosta, dosta porasla i da su ambicije kod djevojaka lične ali I profesionalne mnogo veće I to me čini ponosnim. Djevojke su u prvom planu, one su prihvatile moje ideje i realizovale ih na terenu i rezultati su po mom mišljenju za ponos.“ kazao je Nebojša Bređan, šef Stručnog štaba ŽFK Sloboda 2024.

Uz osvrt na dosadašnje rezultate, u ŽFK Sloboda već razmišljaju o nastavku prvenstva. Pred stručnim štabom je period u kojem će se raditi na otklanjanju uočenih nedostataka i pripremi ekipe za drugi dio sezone. Važnu ulogu u tome imat će i kontinuitet treninga te razvoj igračica.

„Mladost ove ekipe je definitivno najveća prednost ove ekipe iz prostog razloga što te djevojke prave prve ozbiljne korake i vjerujem da će se to vrlo brzo vidjeti na terenu. Što se tiče mana, nije zahvalno govoriti o tome, treba raditi na tehnici, fizičkoj pripremi i sl.“ navodi Bređan.

Među igračicama vlada dobra atmosfera i zadovoljstvo postignutim rezultatima. Svjesne su da je pred njima naporan period ukoliko tokom druge sezone žele ostvariti još bolji rezultat.

„Mislim da moramo biti zadovoljni dosadašnjim rezultatima, ali mislim da smo napravili dobar napredak između početka sezone i sada, podigli smo se za jedan stepen iznad.“ navodi Ilma Tutnjić, kapitenka ŽFK Sloboda 2024.

Prije predstojeće pauze fudbalerke Slobode očekuje još jedan prvenstveni izazov. Posljednja utakmica bit će prilika da ekipa zaokruži dosadašnji dio takmičenja, nakon čega će fokus biti na pripremama i ostvarivanju ciljeva u nastavku sezone.

„U nedjelju nas očekuje zadnja utakmica ove polusezone protiv Iskre iz Bugojna sa kojom smo remizirali kod njih kući. Smatram da smo napredovali od tada i da moramo ostaviti bodove na Tušnju.“ kazuje Tutnjić.

Iako je ovogodišnji cilj već ispunjen, stručni štab nastoji da se već u drugom dijelu ove sezone pripremi za iduću sezonu jačanjem igračkog kadra.