Iako joj zanimanje tapetara nije bio prvi izbor, Arnela se danas ne kaje što je upisala ovo deficitarno zanimanje. Jedna je od 59 stipendista koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

„Stipendiju sam mislila da neću dobiti, ali drago mi je što jesam. Ja ću nju iskoristiti u svrhu svog daljeg školovanja.“ kazala je Arnela Ercegovac, stipendistkinja.

Prema podacima Privredne komore Tuzlanskog kantona, među deficitarnim zanimanjima ove godine su fasader, zidar, keramičar, teracer, tapetar, autoelektričar, kuhar, plinski vodoinstalater i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa.

Za učenike stipendija predstavlja dodatni poticaj za školovanje, dok roditeljima olakšava svakodnevne troškove. Posebno je značajna porodicama u kojima je zaposlen samo jedan roditelj.

“Nama roditeljima gdje samo jedna osoba radi, dosta nam znači ta stipendija. Ja radim, supruga ne radi, imamo troje djece i zaista ovakve stipendije nam puno znače, barem jednu godinu.” kazao je Mensur Muratović, roditelj stipendiste.

Lista deficitarnih zanimanja nije ista svake godine. Utvrđuje se u saradnji s Privrednom komorom Tuzlanskog kantona i službom za zapošljavanje, na osnovu potreba poslodavaca. Uz stipendije, važnu ulogu imaju kvalitetna praktična nastava i mogućnost zaposlenja odmah nakon završetka srednje škole. Za pojedine učenike upravo je mogućnost da rade posao koji vole razlog da budućnost planiraju u Bosni i Hercegovini.

“Sam sam odabrao svoje zanimanje, planiram ostati jer navikao sam živjeti u ovoj državi, nema ljepšeg osjećaja nego biti u svojoj domovini.” navodi Samed Mehinović, stipendista.

Osim finansijske podrške, nadležni nastoje povećati interes za srednje stručne škole i obrazovanje prilagoditi potrebama tržišta. Iz Ministarstva ističu da su rezultati već vidljivi kroz veći broj učenika koji se odlučuju za stručna zanimanja. Upravo su takvi kadrovi među najtraženijim na tržištu rada Tuzlanskog kantona.

„Stipendije za deficitarna zanimanja su samo jedan segment koji je imao za cilj jačanje srednjeg stručnog obrazovanja, uz sve druge mjere koje smo provodili. Uspjeli smo danas da imamo rezultat da učenici u većoj mjeri upisuju stručne škole, a to je značajno za privredu Tuzlanskog kantona, jer su takvi kadrovi potrebni privredi i generalno na ovaj način smo postigli i postižemo veću sinhroniziranost između obrazovanja i tržišta rada.“ navodi Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Iako su neki od njih prvobitno imali drugačije planove za školovanje, učenici koji su odabrali deficitarna zanimanja danas u njima prepoznaju priliku za sigurniju budućnost. Stipendije će im pomoći da lakše podnesu troškove obrazovanja, a njihova očekivanja su da stečeno znanje nakon završetka škole pretvore u posao i vlastitu zaradu.