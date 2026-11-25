Crni petak, poznat i kao Black Friday, ove godine pada 27. novembra, a brojni trgovci u Bosni i Hercegovini već su počeli s akcijama i sniženjima. Međutim, iza velikih procenata popusta ne krije se uvijek stvarna ušteda, na šta upozoravaju i iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.

Nekada jednodnevna rasprodaja, danas je gotovo cjelomjesečna kampanja tokom koje trgovci nastoje privući što veći broj kupaca.

Za građane koji se suočavaju s rastom troškova života, novembarska sniženja mogu biti prilika za povoljniju kupovinu kućanskih aparata, tehničkih uređaja, odjeće i obuće. Ipak, iznos istaknutog popusta nije uvijek najbolji pokazatelj stvarne uštede.

Crni petak i trikovi s cijenama

Iz Institucije ombudsmana upozoravaju da pojedini trgovci sedmicama prije početka sniženja povećavaju cijene proizvoda, kako bi ih kasnije vratili na prethodni iznos i predstavili kao veliku akciju.

Primjerice, ukoliko je neki uređaj ranije koštao 500 KM, a njegova cijena neposredno prije akcije povećana na 700 KM, prodaja po cijeni od 500 KM ne predstavlja stvarnu uštedu, iako je proizvod označen kao snižen.

Oprez je potreban i kod reklama koje najavljuju popuste do 70 posto. Najveće sniženje može se odnositi na svega nekoliko artikala, dok su ostali proizvodi tek neznatno jeftiniji.

Kupcima se zbog toga preporučuje da uporede cijene istog proizvoda u nekoliko trgovina, umjesto da odluku donose isključivo na osnovu istaknutog procenta sniženja.

Imate li pravo na reklamaciju proizvoda kupljenog na sniženju?

Jedna od čestih nedoumica među potrošačima jeste mogu li reklamirati proizvod koji je kupljen po akcijskoj cijeni.

Iz Institucije ombudsmana pojašnjavaju da kupci imaju pravo na reklamaciju i kada je proizvod kupljen na sniženju. Izuzetak se odnosi na situacije u kojima je cijena umanjena zbog određenog nedostatka, a kupac je o njemu bio informisan prije kupovine.

U zavisnosti od okolnosti, potrošači mogu zahtijevati zamjenu neispravnog proizvoda, otklanjanje nedostatka ili povrat novca. Zbog toga je potrebno sačuvati fiskalni račun i garantni list.

Oprez prilikom kupovine putem interneta

Tokom novembarskih akcija pojavljuju se i sumnjivi internetski prodavači, posebno na društvenim mrežama.

Prije naručivanja proizvoda potrebno je provjeriti podatke o trgovcu, adresu, kontakt telefon i iskustva prethodnih kupaca. Poseban oprez potreban je kod nepoznatih stranica koje zahtijevaju plaćanje unaprijed, a nude proizvode po neuobičajeno niskim cijenama.

Kako Crni petak ne bi postao dodatno opterećenje za kućni budžet, potrošačima se savjetuje da unaprijed odrede koliko novca mogu izdvojiti i kupuju proizvode koji su im potrebni.

Građani koji smatraju da su im povrijeđena potrošačka prava informacije i obrasce za podnošenje reklamacija mogu pronaći na stranici Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.