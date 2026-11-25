Dragan J. Vučićević, glavni urednik i vlasnik televizije Informer, uhapšen je danas u Beogradu, potvrdio je tokom sjednice Skupštine Srbije Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS).

Vučićević je, prema nezvaničnim informacijama, uhapšen po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje na izazivanje panike i nereda u produženom trajanju te ometanje pravde.

Aleksandar Vučić tokom skupštinskog zasjedanja iznio je drugačije viđenje razloga hapšenja.

„Uhapšen je samo zbog svog novinarskog rada“, rekao je Vučić.

Nakon što je saopćena informacija o hapšenju, poslanici Studentske liste reagovali su aplauzom, što je izazvalo negodovanje Vučića.

Prema pisanju Informera, Dragan J. Vučićević odveden je u policijsku stanicu Voždovac.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije za sada nije zvanično potvrdilo hapšenje niti saopćilo detalje o razlozima privođenja, prenosi Danas.