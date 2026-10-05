Produžen pritvor djevojčici osumnjičenoj za napad u OŠ Gornja Tuzla

Produžen je pritvor maloljetnici koja je osumnjičena za napad na učenike u Osnovnoj školi Gornja Tuzla za još mjesec dana, odnosno do nove odluke nadležnog suda.

U ovom slučaju ranije je otvoren postupak zbog događaja u kojem je učestvovala maloljetna osoba, a s obzirom na zaštitu identiteta djeteta i odredbe zakona, detalji postupka nisu javno dostupni.

U toku je pripremni postupak, tokom kojeg je potrebno provesti odgovarajuća vještačenja. U postupanje su uključeni i Centar za socijalni rad te druge nadležne institucije, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH.

O daljem trajanju pritvora i toku postupka odlučivat će nadležni sud, u skladu sa zakonom.