Predložen pritvor za Marina Tadića (23): U Tuzli povrijeđena trojica policajaca

Marin Tadić (23) iz Tuzle osumnjičen je da je tokom policijske kontrole automobilom ugrozio trojicu policijskih službenika koji su zadobili lakše povrede. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je određivanje pritvora zbog sumnje da je počinio krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje i narušavanje nepovredivosti doma.

Prema navodima Tužilaštva, incident se dogodio 6. oktobra oko 00:40 sati na jednom parkingu u Tuzli, kada su policijski službenici pokušali kontrolisati i legitimisati osobu u automobilu bez registarskih oznaka.

Osumnjičeni je, kako se navodi, naglo pokrenuo automobil unazad i desnim pneumatikom prešao preko stopala jednog policajca, dok su se druga dvojica morala baciti na tlo kako bi izbjegla udar vozila.

Tom prilikom udario je i u službeni policijski automobil, nakon čega je pokušao pobjeći.

Kada je jedan od policajaca stao ispred vozila i naredio mu da se zaustavi, osumnjičeni je ponovo naglo krenuo automobilom prema njemu. Policajac se uspio skloniti i ispalio je hitac iz službenog pištolja u prednji lijevi pneumatik vozila kako bi spriječio daljnje ugrožavanje službenika.

Osumnjičeni je potom velikom brzinom napustio mjesto događaja. U incidentu su lakše povrijeđena tri policijska službenika.

Marin Tadić osumnjičen i za neovlašten ulazak u porodičnu kuću

Tužilaštvo Tadića sumnjiči i da je u periodu od 25. septembra do 7. oktobra nasilno, bez odobrenja vlasnika, ušao u porodičnu kuću u tuzlanskom naselju Kiseljak, gdje je neovlašteno boravio.

Prema navodima Tužilaštva, nakon dolaska policijskih službenika udaljio se iz kuće kroz prozor.

Marin Tadić uhapšen je 7. oktobra, nakon što su ga pronašli službenici Policijske uprave Tuzla. Poslije kriminalističke obrade predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva TK.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, a Općinskom sudu u Tuzli upućen je prijedlog za određivanje pritvora.