Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Sanela Suljkanovića (41) iz Kalesije zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio dva krivična djela razbojništva.

On je osumnjičen da je 21. septembra 2026. godine maskiran maramom preko lica, sa naočarama i kapuljačom na glavi, uz prijetnju pištoljem od radnice jedne benzinske pumpe u Kalesiji tražio novac od pazara i otuđio iznos od 430 KM.

Također, osumnjičen je i da je 2. novembra 2026. godine maskiran ušao u objekat jednog minimarketa u Gornjim Dubravama na području Živinica i od zaposlenih radnica uz prijetnju pištoljem otuđio novac iz kase u iznosu od oko 1.800 KM.

Istražitelji policijskih uprava Kalesija i Živinice su po nalogu tužioca obavili uviđaje, te poduzimali sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanju identiteta osumnjičenog i dokumentovanja krivičnih djela. Po naredbi Općinskog suda Živinice obavljen je pretres osumnjičenog, njegove porodične kuće i pomoćnih prostorija kada su pronađeni i oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Nakon obavljene kriminalističke obrade osumnjičeni je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Suljkanovića.