Predložena mjera pritvora za Eldina Dugalića iz Tuzle

Adin Jusufović
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Tužilaštvo TK

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Eldina Dugalića (24) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su 2. novembra 2026. godine obavili pretres porodične kuće osumnjičenog u jednom prigradskom naselju u Tuzli kada je pronađeno oko 50 grama opojne droge amfetamin i oko 25 grama marihuane pripremljenih za dalju prodaju, kao i digitalna vaga i aparat za vakumiranje na kojima su pronađeni tragovi opojne droge. Prilikom pretresa su pronađeni i privremeno oduzeti i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa prodajom opojnih droga.

Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni je lišen slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Dugalića.

Istražne radnje se nastavljaju.

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