Predložen pritvor za 35-godišnjaka iz Gradačca

Selma Jatić
Pritvor zbog nasilničkog ponašanja u krugu Rudnika Dubrave

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Općinskom sudu u Kalesiji određivanje pritvora za Semira Mujdanovića (35) iz Gradačca, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Mujdanović je uhapšen 6. oktobra u Kalesiji, nakon što je pretresom pronađeno oko 400 grama marihuane i oko 300 grama amfetamina, za koje se sumnja da su bili pripremljeni za dalju prodaju. Pronađeno je i oko 6.300 KM te 5.400 eura.

Istog dana, po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Gradačcu, pretreseni su kuća, vikendica i automobil koje je koristio osumnjičeni. Pronađeno je više paketa materije koja će biti predmet vještačenja, tri digitalne vage i drugi predmeti koji se dovode u vezu s proizvodnjom i stavljanjem u promet droge.

Mujdanović je nakon kriminalističke obrade 7. oktobra, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat u nadležnost Tužilaštva.

Nakon obavljenih vještačenja, postupajući tužilac proširit će istragu. Sve potrebne istražne radnje su u toku.

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