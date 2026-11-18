Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona objavilo je informativni vodič za građane u kojem je objašnjeno kako se prijavljuje krivično djelo, na koji način se provodi istraga i koja prava imaju građani tokom krivičnog postupka.

Brošura donosi i informacije o zakonskim rokovima, mogućnosti podnošenja pritužbi te obavezama policije i tužilaštva.

Vodič pod nazivom „Istraga, vodič za građane kroz prvu fazu krivičnog postupka“ pripremljen je na osnovu članova od 228. do 240. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj publikacije je građanima približiti postupanje nadležnih institucija od trenutka prijavljivanja krivičnog djela do završetka istrage, odnosno eventualnog podizanja optužnice.

Kako prijaviti krivično djelo i kome se obratiti?

Prema informacijama iz vodiča, svaki građanin ima pravo prijaviti krivično djelo, a u određenim situacijama prijavljivanje predstavlja i zakonsku obavezu.

Prijava se može podnijeti tužilaštvu u pisanoj ili usmenoj formi. Ako se podnosi usmeno, sastavlja se zapisnik, dok se o prijavi dostavljenoj telefonom sačinjava službena zabilješka.

Ukoliko građanin prijavu podnese policiji, sudu ili drugom tužilaštvu koje nije nadležno za konkretan slučaj, institucija koja je primila prijavu dužna ju je proslijediti nadležnom tužiocu.

Posebna obaveza prijavljivanja postoji za službene i odgovorne osobe u institucijama i javnim preduzećima, kao i za osobe koje se brinu o djeci.

Ljekari, nastavnici, roditelji, staratelji i druge osobe koje posumnjaju da je dijete žrtva seksualnog, fizičkog ili drugog zlostavljanja dužni su takvu sumnju odmah prijaviti policiji ili tužilaštvu.

Za podnošenje prijave nije potrebno samostalno prikupiti dokaze. Dovoljno je postojanje sumnje, dok je prikupljanje dokaza posao nadležnih istražnih organa.

Kada tužilaštvo pokreće istragu?

Istraga se pokreće naredbom tužioca kada postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo.

Tokom istrage tužilac, samostalno ili uz pomoć policije, prikuplja dokaze, saslušava svjedoke i oštećene, ispituje osumnjičene te nalaže vještačenja i druge potrebne radnje.

Iz Kantonalnog tužilaštva TK pojašnjavaju da pokretanje istrage ne znači da je osoba kriva. O krivici odlučuje isključivo sud u odgovarajućem sudskom postupku.

Ukoliko prijavljeno ponašanje ne predstavlja krivično djelo, ne postoje osnovi sumnje ili su nastupile zakonske prepreke za krivično gonjenje, tužilac može donijeti naredbu o neprovođenju istrage.

U tom slučaju oštećeni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti pritužbu Uredu glavnog tužioca u roku od osam dana od prijema obavijesti.

Koja prava građani imaju tokom policijskog postupanja?

U vodiču su posebno objašnjena prava osoba od kojih policija prikuplja informacije.

Kada policija poziva građanina radi davanja izjave, poziv mora biti pisan i sadržavati razloge pozivanja. Osoba nije dužna dati izjavu niti odgovarati na pitanja, ali je obavezna dati svoje lične podatke, o čemu je policija mora poučiti.

Osobe zatečene na mjestu događaja mogu biti zadržane radi prikupljanja izjava najduže šest sati, uz obavezu obavještavanja tužioca.

Građani koji smatraju da su tokom policijskog postupanja povrijeđena njihova prava mogu podnijeti pritužbu tužiocu u roku od tri dana.

Koliko može trajati istraga?

Prema Zakonu o krivičnom postupku FBiH, ako istraga nije završena u roku od šest mjeseci od donošenja naredbe o njenom provođenju, tužilac je dužan obavijestiti glavnog tužioca o razlozima zbog kojih postupak nije okončan.

Glavni tužilac potom može odrediti dodatni rok od najviše šest mjeseci, odnosno do godinu dana za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora od deset godina ili teža.

Ako istraga ne bude završena ni u dodatnom roku, osumnjičeni i oštećeni moraju biti obaviješteni, nakon čega imaju pravo podnijeti pritužbu zbog dužine trajanja postupka u roku od 15 dana od prijema obavijesti.

Istraga se može obustaviti ako nema dovoljno dokaza, ako djelo nije krivično ili postoje druge zakonske prepreke za nastavak postupka. Ukoliko se nakon obustave zbog nedostatka dokaza pojave nove činjenice, istraga se može ponovo otvoriti.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona naglašava da je brošura informativnog karaktera i da ne zamjenjuje zakonske propise niti stručni pravni savjet.

Vodič je objavljen na Facebook stranici Kantonalnog tužilaštva TK.