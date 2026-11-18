Crvenom križu Tuzlanskog kantona donirano je 20 bolničkih kreveta koji će biti besplatno ustupljeni građanima kojima je potrebna njega u kućnim uslovima.

Donaciju su osigurale austrijske humanitarne organizacije SOS Balkanroute i Volkshilfe, uz posredovanje tuzlanskog Udruženja za podsticaj humanitarnog rada „Djeluj.ba“.

Bolnički kreveti bit će raspoređeni gradskim i općinskim organizacijama Crvenog križa na području Tuzlanskog kantona, a potom stavljeni na raspolaganje osobama kojima su potrebni. Građani će ih moći koristiti privremeno ili tokom dužeg perioda, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Sekretarka Crvenog križa TK Merima Sarajlić istakla je da ova donacija predstavlja značajnu podršku radu organizacije, posebno kada je riječ o pomoći starijim i bolesnim osobama.

„Donacija će itekako pomoći aktivnostima Crvenog križa na području Tuzlanskog kantona. Dio kreveta bit će dat na korištenje osobama kojima su potrebna ova pomagala i to na kratkoročno ili dugoročno korištenje, besplatno i bez ikakvih naknada“, kazala je Sarajlić.

Donirana oprema koristit će se i u okviru programa „Zdravlje i starenje“, kroz koji Crveni križ pruža različite oblike podrške osobama treće životne dobi.

Važnu ulogu u realizaciji donacije imalo je Udruženje „Djeluj.ba“ iz Tuzle, koje je povezalo svoje dugogodišnje humanitarne partnere iz Austrije s Crvenim križem TK. Uz podršku Ambasade Bosne i Hercegovine u Beču, udruženje je organizovalo transport kreveta i postupak oslobađanja od poreza.

Austrijska organizacija SOS Balkanroute već godinama provodi humanitarne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, pružajući pomoć migrantima, izbjeglicama i lokalnom stanovništvu. Među ranijim aktivnostima ove organizacije su donacije medicinske opreme, uključujući bolničke krevete za korisnike u Bihaću, kao i pomoć bolnici u Zvorniku.

Donacija 20 bolničkih kreveta Crvenom križu TK omogućit će da se dodatna medicinska pomagala stave na raspolaganje građanima kojima je potrebna kućna njega, bez dodatnog finansijskog opterećenja za njihove porodice.