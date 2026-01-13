Crveni križ TK pokrenuo četveromjesečnu obuku za njegovatelje, prijave otvorene do 16. januara

Crveni križ Tuzlanskog kantona pokrenuo je novu obuku za njegovatelje i njegovateljice, namijenjenu osobama koje žele steći praktična znanja i vještine za rad u oblasti njege starijih, bolesnih i nemoćnih osoba.

Program obuke izrađen je prema standardima Švicarskog Crvenog križa, a odobren je od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kao neformalni oblik obrazovanja odraslih. Obuka traje četiri mjeseca i obuhvata ukupno 400 sati, od čega se 200 sati odnosi na teorijsku nastavu i vježbe, dok je preostalih 200 sati predviđeno za praktičnu obuku.

Tokom programa polaznici će steći osnovna medicinska i zdravstvena znanja potrebna za svakodnevnu njegu, savladati tehnike pomoći u ličnoj higijeni, ishrani i mobilnosti korisnika, razviti komunikacijske vještine za rad s korisnicima i njihovim porodicama, te se upoznati s etičkim i zakonskim principima koji prate rad njegovatelja.

Pravo prijave imaju osobe sa završenom osnovnom školom, navršenih najmanje 18 godina života, uz obavezno ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja. Prijave su otvorene do 16. januara 2026. godine.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem online prijavnog obrasca, dok se dodatne informacije mogu dobiti pozivom na broj 035/630-318. Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona poručuju da je riječ o traženom i društveno važnom zanimanju koje pruža mogućnost stabilnog zaposlenja i profesionalnog razvoja u oblasti njege.