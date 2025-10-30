Ujedinjeno Kraljevstvo predvodi multinacionalnu obuku za jačanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Ujedinjeno Kraljevstvo, u partnerstvu s Poljskom te uz podršku Francuske i Italije, pokrenulo je sveobuhvatnu vojnu obuku širom Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa podržava razvoj kapaciteta Oružanih snaga BiH, jača regionalnu stabilnost i pokazuje savezničku posvećenost euroatlantskoj budućnosti BiH.

Obuka će se održavati od 3. do 28. novembra 2025. godine u Manjači, Rajlovcu, Bileći i Tuzli, gdje će britanske, poljske, francuske, italijanske i bosanskohercegovačke trupe zajedno raditi na izgradnji snažnijih i otpornijih Oružanih snaga BiH. Ova vojna obuka predstavlja dokaz naše zajedničke posvećenosti miru, profesionalizmu i partnerstvu.