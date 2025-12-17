Dom naroda PSBiH podržao principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o službi u OSBiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je danas, u nastavku ranije prekinute hitne sjednice, u prvom čitanju (principi) usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, koji je predložio delegat Džemal Smajić.

Smajić je u obrazloženju predloženog rješenja naveo da, imajući u vidu činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika, s opravdanjem smatra da je više nego potrebno u što kraćem roku povećati starosnu granicu trajanja profesionalne vojne službe vojnika u Oružanim snagama BiH, te predlaže da to bude do 45. godine života.

Napominje da je važećim zakonom propisano da je maksimalna dužina trajanja službe za vojnike najduže do 40. godine života, prema potrebama službe i uz ispunjavanje standarda po osnovi psihofizičke sposobnosti.

Smajić je na sjednici kazao da se ovaj zakon nalazi već dvije godine u parlamentarnoj proceduri, u različitim oblicima.

– Radi se o samo jednoj izmjeni, o starosnoj dobi vojnika. Znate da vojnici moraju napustiti Oružane snage nakon 40. godine života i znate da bukvalno izlaze na ulicu i da im se teško snaći na tržištu rada. Većina njih imaju porodice, djecu i nalaze se u jednoj teškoj situaciji – naveo je Smajić.

Obzirom da ovaj zakon predlaže da se starosna granica sa 40 poveća na 45 godina, kazao je da je u razgovoru s delegatima saznao da će u amandmanskoj fazi biti amandmana da se ta starosna granica poveća na 55 godina.

– Radujem se tome da ćete uložiti takav jedan amandman i da zajednički usvojimo ovaj veoma bitan zakon za vojnike koji rade u Oružanim snagama BiH – kazao je Smajić.

Delegatkinja Marina Pendeš je, u ime Kluba Hrvata, kazala da će oni podržati ovaj prijedlog zakona i dati amandmane u sljedećoj fazi, “baš što se tiče 50 godina, da ne bismo opet za godinu dana ili dvije godine pravili izmjene ovoga zakona”.

– Jer broj ljudi koji je, uvjetno rečeno, zainteresiran, mladih ljudi, za Oružane snage, nije u onoj mjeri u kojoj je bio nekada. Sa druge strane, postojeći pripadnici Oružanih snaga, oni su već prošli i obuke i dokazali da mogu, znaju i hoće raditi svoj posao. U tom smislu mi ćemo podržati ovaj prijedlog – navela je Pendeš.

Delegat Zlatko Miletić je pozdravio ovakav prijedlog zakona, te je kazao da su ga kontaktirali na desetine pripadnika Oružanih snaga iz svih naroda i nacionalnih manjina.

– Od 18. marta, od kada je ovaj zakon u proceduri, u ovoj kalendarskoj godini je njih više od 200 ostalo bez posla. Zamolio bih da vidimo kako i na koji način, ukoliko postoji za to pravna mogućnost, da ove ljude koji su otpušteni ove godine vratimo u aktivnu vojnu službu – kazao je Miletić.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Nikola Špirić je kazao da će podržati izmjene ovoga zakona, ali je skrenuo pažnju na to da “profesionalna vojska ne bi trebala biti socijalna ustanova”.

– Sama reforma Oružanih snaga je definisala starosnu granicu pod pretpostavkom da se prave profesionalne Oružane snage. Ako budemo, iz ovih razloga, pomjerali starosnu granicu do 55-60 godina, imat ćemo armiju staraca, vojsku koja se neće moći nositi sa izazovima sa kojima se nose savremene, dobro obučene vojske – naveo je Špirić.

Dodao je da će podržati predložene izmjene zakona, ali je zamolio da se vodi računa u kojem pravcu bi ovo moglo dalje da se razvija.

– Moramo dobro voditi računa da ne bismo Oružane snage pretvorili u socijalnu ustanovu zarad predizborne kampanje – kazao je Špirić.

Nakon rasprave, delegati su glasali i sa 15 glasova podržali principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.

Potom su dali saglasnost za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma, ugovora i memoranduma, čime je i okončana sjednica.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je na kraju informirao delegate da se Kolegij Doma usaglasio o održavanju hitne sjednice 23. decembra, sa tačkama dnevnog reda: Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudu BiH, po skraćenom postupku.