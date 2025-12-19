Novo smanjenje doprinosa u 2026. godini, Nikšić iz Mostara poručio da Vlada FBiH ispunjava obećanja

Novo smanjenje doprinosa u 2026. godini najavio je predsjednik SDP-a BiH i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić tokom javne tribine ove stranke održane u Narodnom pozorištu u Mostaru, na kojoj su predstavljeni rezultati rada kadrova SDP-a na svim nivoima vlasti, realizovani projekti i planovi za naredni period.

Govoreći o mjerama koje su obilježile godinu na izmaku, Nikšić je podsjetio da je minimalna plata krajem prošle godine utvrđena na 1000 KM, te da je realizovan prvi krug smanjenja doprinosa, o kojem se, kako je rekao, govorilo godinama, ali bez konkretnih poteza. Naglasio je da su se crne prognoze o masovnim otkazima i gašenju kompanija pokazale netačnim, te da su i poslodavci kroz Ekonomsko socijalno vijeće potvrdili da su ti potezi bili opravdani i bez negativnih posljedica po tržište rada.

Prema njegovim riječima, završetkom budžeta za ovu godinu i usvajanjem Zakona o fiskalizaciji transakcija u Federaciji BiH bit će zaokružen važan reformski ciklus, nakon čega slijedi novo smanjenje doprinosa. Taj korak, kako je istakao, treba dodatno rasteretiti rad, povećati konkurentnost domaćih kompanija i stvoriti prostor da se dio tih sredstava usmjeri prema rastu plata i poboljšanju životnog standarda radnika.

Nikšić se osvrnuo i na planirani rast penzija, navodeći da je zakonski precizno definisano povećanje od 17 posto u narednoj godini, što je, kako je kazao, istorijski iskorak. Iako to neće riješiti sve probleme penzionera, poručio je da Vlada pokazuje da se može vjerovati datim obećanjima, uz naglasak da je za dugoročna rješenja neophodno nastaviti investicije u putnu infrastrukturu i podršku privredi, kako bi se otvarala nova radna mjesta i zaustavio odlazak ljudi iz zemlje.

Na tribini je govorio i ministar odbrane BiH Zukan Helez, koji je istakao da su u njegovom mandatu napravljeni ključni pomaci u modernizaciji Oružanih snaga BiH. Podsjetio je da Plan modernizacije, iako usvojen ranije, godinama nije bio proveden u praksi, dok su sada započete konkretne nabavke opreme i naoružanja.

Helez je naveo da su osigurani novi helikopteri, oklopni transporteri, savremene uniforme po NATO standardima i da se kontinuirano radi na poboljšanju uslova rada pripadnika Oružanih snaga. Posebno je naglasio rast plata i povećan udio žena u Oružanim snagama BiH, ocijenivši da one nikada nisu bile spremnije nego danas.

Javna tribina SDP-a BiH u Mostaru okupila je veliki broj simpatizera i građana, a organizovali su je Kantonalni i Gradski odbor SDP-a BiH Mostar, s ciljem predstavljanja dosadašnjih rezultata i daljih politika koje ova stranka planira provoditi u narednom periodu.