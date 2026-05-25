Poslodavci u FBiH dužni omogućiti odsustvo radnicima za Kurban-bajram

Povodom nastupajućeg Kurban-bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjetilo je poslodavce u Federaciji BiH na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana.

Kurban-bajram ove godine pada u srijedu, 27. maja 2026. godine.

U skladu sa Zakonom o radu FBiH, radnici imaju pravo na odsustvo do četiri radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba. Od toga se dva dana koriste uz naknadu plaće.

Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih blagdana koje obilježavaju. Radnici koji do sada nisu iskoristili pravo na slobodne dane mogu ih koristiti povodom Kurban-bajrama.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić pozvao je poslodavce da poštuju prava radnika i omoguće im korištenje slobodnih dana.

“Pozivamo poslodavce na poštivanje prava radnika i omogućavanje korištenja slobodnih dana za obilježavanje Kurban-bajrama. Također, pozivamo poslodavce da, gdje god je to moguće, organizacijom rada i rasporeda smjena izađu ususret radnicima koji obilježavaju blagdan, uz očuvanje kontinuiteta poslovanja i međusobnog razumijevanja u radnom okruženju”, poručio je Delić.

Iz Ministarstva naglašavaju da poštivanje prava radnika predstavlja zakonsku obavezu, ali i važan dio izgradnje kvalitetnih međuljudskih odnosa i dostojanstvenog radnog ambijenta.