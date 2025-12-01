Danas svečano obilježavanje Dana Oružanih snaga BiH

Edina Rizvić Aščić
Oružane snage BiH
Foto: Obilježavanje dana oružanih BiH

Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i njihova dvadeseta godišnjica svečano se obilježavaju danas u kasarni Rajlovac, gdje će biti upriličen program koji okuplja pripadnike Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, kao i visoke državne zvaničnike.

Program započinje predajom raporta i smotrom ešalona, nakon čega slijedi intoniranje himne Bosne i Hercegovine.

U nastavku će se okupljenima obratiti načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Gojko Knežević, a zatim i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić. Predviđeno je uručenje nagrada i pohvala pripadnicima koji su se posebno istakli u svom radu.

U okviru svečanosti bit će održana i pokazna vježba kojom se predstavljaju operativne sposobnosti Oružanih snaga BiH, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

