Dom naroda PSBiH u nastavku zasjedanja o prijedlogu izmjena Zakona o službi u OSBiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi danas, u nastavku ranije prekinute hitne sjednice, trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, koji je predložio delegat Džemal Smajić. Delegati bi trebali razmatrati principe predloženog zakona (prvo čitanje).

Smajić je u obrazloženju predloženog rješenja naveo da, imajući u vidu činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika, s opravdanjem smatra da je više nego potrebno u što kraćem roku povećati starosnu granicu trajanja profesionalne vojne službe vojnika u Oružanim snagama BiH, te predlaže da to bude do 45. godine života.

Napominje da je zakonom propisano da je maksimalna dužina trajanja službe za vojnike najduže do 40. godine života, prema potrebama službe i uz ispunjavanje standarda po osnovi psihofizičke sposobnosti.

Smajić ističe da je u zemljama regiona znatno viša granica za obavljanje profesionalne vojne službe, pa tako u Republici Sloveniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji profesionalni vojnici u službi mogu biti do navršene 45. godine, dok u Republici Hrvatskoj vojnici ali i mornari mogu biti u profesionalnoj službi čak i do 50. godine života.

– Imajući u vidu navedeno kao i činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika, smatram da je više nego potrebno u što kraćem roku povećati starosnu granicu trajanja profesionalne vojne službe vojnika u Oružanim snagama BiH kako je predloženo – naveo je Smajić u obrazloženju predloženog rješenja.

Osim navedenog zakonskog prijedloga, na dnevnom redu je i davanje saglasnosti za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma, ugovora i memoranduma.

Podsjećanja radi, Dom naroda je ovu hitnu sjednicu započeo 20. novembra, kada je, po hitnom postupku, usvojen Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Sjednica je tada prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a prije razmatranja tačke dnevnog reda koja se odnosi na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagač, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, delegat Džemal Smajić.