Mirnes Gušić, predsjednik Kantonalnog odbora Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) Tuzlanskog kantona, oglasio se povodom medijskih navoda o navodnom sukobu njegove stranke s Demokratskom frontom (DF) i mogućim posljedicama na formiranje vlasti u Federaciji BiH.

Gušić je odbacio takve tvrdnje, poručivši da su SBiH i DF koalicioni partneri u Tuzlanskom kantonu.

Reagovanje je uslijedilo nakon medijskih napisa prema kojima bi nesuglasice između dvije stranke u Tuzlanskom kantonu mogle dovesti SDP u poziciju nezaobilaznog političkog faktora prilikom formiranja federalne vlasti.

Gušić je u objavi na svom Facebook profilu takve interpretacije nazvao neutemeljenim političkim konstrukcijama.

„Stranka za BiH nije u sukobu s Demokratskom frontom, niti s bilo kojom drugom strankom. Naprotiv, SBiH i DF su koalicioni partneri u Tuzlanskom kantonu. Eventualne političke razlike ne mogu se predstavljati kao sukob niti koristiti za stvaranje pogrešne slike o odnosima i odgovornosti političkih subjekata“, naveo je Gušić.

Gušić: Odgovornost za izbor delegata ne može se prebacivati na Tuzlanski kanton

Govoreći o izboru delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, predsjednik KO SBiH TK istakao je da odgovornost za taj proces ne može snositi samo jedan kanton ili politička stranka.

Prema njegovim riječima, riječ je o procesu u kojem učestvuju politički subjekti iz svih deset kantona Federacije BiH, zbog čega smatra neprihvatljivim da se eventualne posljedice političkih dogovora pripisuju isključivo Tuzlanskom kantonu.

Posebno je upozorio na moguće posljedice određenih modela izbora delegata iz reda srpskog naroda.

„Posebno je neodgovorno zagovarati modele izbora koji nose rizik da Klub Srba ostane sa samo jednim delegatom iz koalicije SDA, SBiH i DF-a iz Tuzlanskog kantona, a istovremeno odgovornost za takav ishod prebacivati na Tuzlanski kanton“, poručio je.

Gušić smatra da se politički odnosi na federalnom nivou ne smiju tumačiti kroz navodne sukobe među koalicionim partnerima u TK.

„Tuzlanski kanton nije i ne može biti alibi za političke kombinacije na federalnom nivou. Umjesto konstruisanja nepostojećih sukoba, potrebno je govoriti o stvarnoj odgovornosti svih aktera i posljedicama njihovih političkih odluka“, naveo je.

Na kraju objave naglasio je da Stranka za Bosnu i Hercegovinu ostaje opredijeljena za partnerske odnose, institucionalnu odgovornost i zaštitu interesa države Bosne i Hercegovine i njenih institucija.