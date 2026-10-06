Optužnica protiv Maida Habibovića iz Živinica potvrđena je pred Općinskim sudom u Živinicama zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, u sticaju sa krivičnim djelom iz Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.

Optužnicu je podiglo Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona protiv 27-godišnjeg Habibovića.

Prema navodima Tužilaštva, on se tereti da je 7. jula 2026. godine u Živinicama, radi dalje prodaje, kod sebe imao paketić sa 16 grama amfetamina i oko 60 grama marihuane.

Tužilaštvo navodi i da je kod optuženog u ranijem periodu, u dva navrata, pronađena veća količina bojeve municije, dva okvira za pištolj, kao i jedan modifikovani pištolj namijenjen za ispaljivanje bojeve municije.

Optužnica protiv Maida Habibovića potvrđena, pritvor produžen

Na prijedlog postupajućeg tužioca, Općinski sud u Živinicama Habiboviću je produžio mjeru pritvora u zakonom predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice.

Navodi iz optužnice bit će predmet dokazivanja u sudskom postupku, a optuženi se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom presudom.