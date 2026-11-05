Uhapšen muškarac iz Kalesije zbog dva razbojništva uz prijetnju pištoljem

Jasmina Ibrahimović

Razbojništva u Kalesiji i Živinicama, počinjena uz prijetnju pištoljem, rasvijetljena su policijskom istragom, a zbog sumnje da je učestvovao u oba slučaja uhapšen je 41-godišnji S.S. iz Kalesije.

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Kalesija, u saradnji s kolegama iz PU Živinice, utvrdili su da se osumnjičeni dovodi u vezu s razbojništvom počinjenim 21. septembra nad radnikom benzinske pumpe u Kalesiji, kao i s razbojništvom od 2. novembra, kada su uz prijetnju pištoljem napadnute radnice marketa u Živinicama.

Prilikom pretresa pronađeni pištolj, odjeća i obuća

Na osnovu naredbe Općinskog suda u Kalesiji, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, policija je 4. novembra izvršila pretres stambenog objekta koji koristi osumnjičeni na području Kalesije.

Tokom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti pištolj marke „Zoraki“, odjevni predmeti i obuća, koji će biti korišteni u daljem postupku utvrđivanja okolnosti počinjenih krivičnih djela.

Po nalogu postupajućeg kantonalnog tužioca, S.S. je lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je u dva navrata počinio krivično djelo razbojništva iz člana 289. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon završetka kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

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