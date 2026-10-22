Dvojica državljana BiH uhapšena u Hrvatskoj zbog sumnje na krijumčarenje migranata

Zbog sumnje na krijumčarenje migranata, hrvatska policija uhapsila je dvojicu državljana Bosne i Hercegovine, starosti 20 i 26 godina. Oni su osumnjičeni da su organizovali prijevoz stranih državljana koji su nezakonito ušli u Hrvatsku, a policija ih je zaustavila u utorak, 20. oktobra, na području Policijske uprave brodsko-posavske.

Policijski službenici su tokom jutarnjih sati kontrolisali putnički automobil kojim je upravljao 26-godišnjak, a potom i teretno vozilo za čijim upravljačem je bio 20-godišnjak.

U tovarnom prostoru teretnog vozila zatekli su više stranih državljana koji su prethodno nezakonito ušli na teritoriju Hrvatske.

Krijumčarenje migranata organizovali uz pomoć prethodnice

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su dvojica državljana BiH, u dogovoru s drugim, zasad nepoznatim osobama, organizovala prijevoz migranata s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi.

Prema policijskim informacijama, 26-godišnjak je imao ulogu prethodnice. Kretao se ispred teretnog vozila i mlađem saučesniku dojavljivao informacije o lokacijama i prisustvu policijskih službenika.

Za to vrijeme 20-godišnjak je preuzeo strane državljane u teretno vozilo i namjeravao ih prevesti do unaprijed dogovorenog odredišta.

Protiv obojice su podnesene krivične prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje na krivično djelo protivzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj državi članici Evropske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Nakon završetka kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.