Cijena gasa u FBiH povećana za 12 posto: Evo koliko sada iznosi

Cijena gasa u FBiH povećana je za 12 posto, nakon što je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost na novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna preduzeća. Odluka se primjenjuje od 1. oktobra, a nova cijena iznosi 1.109,01 KM za 1.000 standardnih kubnih metara, bez PDV-a.

Dosadašnja veleprodajna cijena iznosila je 990,19 KM za 1.000 kubnih metara, što znači da je povećana za 118,82 KM. Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, nakon zahtjeva kompanije Energoinvest iz Sarajeva.

Zašto je povećana cijena gasa u FBiH?

Glavni razlog poskupljenja je povećanje nabavne cijene prirodnog gasa od ruskog dobavljača Gazprom Export za 16,21 posto, što je, prema obrazloženju Energoinvesta, posljedica promjena na globalnom tržištu prirodnog gasa i nafte.

Ipak, Energoinvest je predložio povećanje veleprodajne cijene od 12 posto, umjesto punog iznosa poskupljenja koji je zatražio dobavljač.

Na ovaj način nastoji se izbjeći potpuno prenošenje povećanih troškova nabavke na kupce, uz istovremeno očuvanje stabilnog i kontinuiranog snabdijevanja prirodnim gasom.

Nova cijena odnosi se na distributivne kompanije koje obavljaju javnu uslugu na području Federacije BiH. Konačna cijena koju će plaćati domaćinstva zavisi od obračuna distributera i drugih troškova uključenih u maloprodajnu cijenu.

Ovo je četvrto povećanje veleprodajne cijene prirodnog gasa u Federaciji BiH od početka 2026. godine.