Spektakl na Tušnju: Sloboda i Željezničar u utorak igraju veliki derbi Kupa BiH

Stadion Tušanj u utorak, 27. oktobra, bit će domaćin velikog fudbalskog okršaja između Slobode i Željezničara, koji će odmjeriti snage u okviru šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 20:30 sati, a očekuje se veliko interesovanje navijača oba kluba.

Iako se trenutno takmiče u različitim rangovima, susreti Slobode i Željezničara uvijek privlače posebnu pažnju ljubitelja fudbala. Riječ je o klubovima bogate tradicije, čiji međusobni dueli nose dugogodišnje rivalstvo i posebnu emociju.

Za crveno-crne će ovaj susret predstavljati priliku da pred domaćom publikom odmjere snage s poznatim rivalom i pokušaju izboriti plasman u narednu fazu najmasovnijeg fudbalskog takmičenja u državi.

Iz FK Sloboda pozvali su navijače da u što većem broju dođu na Tušanj i pruže podršku ekipi.

„Postoje utakmice koje su više od fudbala. Utakmice koje nose historiju, emociju i rivalstvo koje traje generacijama“, poručili su iz tuzlanskog kluba.

Slobodu prije kup utakmice očekuje prvenstveni susret protiv Stupčanice, nakon čega će pažnja biti usmjerena na duel sa sarajevskim Željezničarom.

Utakmica Sloboda – Željezničar igra se u utorak, 27. oktobra, s početkom u 20:30 sati na stadionu Tušanj.

Informacije o početku prodaje ulaznica bit će objavljene naknadno.