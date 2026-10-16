FK Sloboda gostuje Jedinstvu: Mulalić traži hrabrost

FK Sloboda sutra gostuje ekipi Jedinstva u Bihaću, u utakmici 10. kola WWin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Susret na stadionu Pod Borićima počinje u 14:30 sati, a šef stručnog štaba tuzlanskog tima Edis Mulalić očekuje zahtjevnu utakmicu protiv protivnika koji je posebno neugodan na domaćem terenu.

Na konferenciji za medije uoči susreta Mulalić je istakao da njegova ekipa dolazi nakon dobre sedmice treninga i pozitivnog rezultata, ali da to neće imati značaja ukoliko igrači ne pokažu kvalitetnu igru tokom svih 90 minuta.

Posebno je naglasio potrebu za većom konstantnošću u igri, kao i činjenicu da ekipa još nije dostigla nivo koji od nje očekuje.

FK Sloboda u Bihać putuje bez Beganovića

Tuzlanski tim u narednom susretu neće moći računati na Ajdina Beganovića, koji zbog tri žuta kartona nema pravo nastupa. Osim njega, upitan je nastup još jednog ili dvojice fudbalera zbog povreda, a konačan sastav bit će poznat nakon procjene zdravstvenog stanja igrača.

Mulalić je priznao da česte promjene u sastavu otežavaju uigravanje ekipe, ali smatra da je tokom dosadašnjeg rada već vidljiv određeni napredak. Njegova želja je da Sloboda igra agresivno, kako s loptom, tako i bez nje, te da igrači preuzimaju više odgovornosti na terenu.

Poseban problem, prema njegovim riječima, predstavlja nedostatak hrabrosti na gostujućim utakmicama.

„Malo nam više hrabrosti u gostima treba. To je činjenica“, poručio je Mulalić, naglašavajući da se od fudbalera očekuje ne samo borbenost, nego i spremnost da preuzmu loptu, krenu u napad i donose odlučne poteze.

Istakao je da trener može raditi na taktičkoj, tehničkoj i fizičkoj pripremi, ali da igrači sami moraju pokazati mentalnu snagu u ključnim trenucima.

FK Sloboda će tako na gostovanju u Bihaću pokušati nastaviti pozitivan rezultatski niz, uz nastojanje da ostvari napredak u igri koji stručni štab očekuje od ekipe.