Fudbaleri tuzlanske Slobode sutra će na stadionu Tušanj ugostiti Rudar iz Kaknja u okviru 15. kola WWin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Utakmica je zakazana za 17 sati, a ovim susretom crveno-crni završavaju jesenji dio prvenstva.

Nogometni savez Federacije BiH u posljednju utakmicu pred zimsku pauzu ulazi s ciljem osvajanja tri boda i popravljanja plasmana na prvenstvenoj tabeli. Tuzlanski tim imat će prednost domaćeg terena, dok Rudar u Tuzlu dolazi kao jedna od ekipa iz donjeg dijela tabele.

Gosti iz Kaknja trenutno se nalaze na pretposljednjem mjestu sa deset osvojenih bodova, ali u redovima Slobode neće biti prostora za opuštanje. Domaći će nastojati iskoristiti prednost Tušnja i pobjedom zaključiti prvi dio takmičarske sezone.

Susreti 15. kola WWin Prve lige FBiH igraju se u subotu i nedjelju, nakon čega slijedi zimska prvenstvena pauza.