SDP BiH pružio je punu podršku svom predsjedniku Nerminu Nikšiću nakon što je Posebni odjel Federalnog tužilaštva FBiH, poznat kao POSKOK, danas podigao optužnicu protiv njega i još šest osoba. Iz ove stranke poručuju da vjeruju u Nikšićevu nevinost, ali istovremeno iznose ozbiljne zamjerke na način vođenja postupka i postupanje pojedinaca iz pravosudnih institucija.

Iz SDP-a traže od postupajućeg sudije da prije eventualnog potvrđivanja optužnice detaljno razmotri njen sadržaj i ponuđene dokaze. Uvjereni su da će Nikšić i ostali optuženi, ukoliko optužnica bude potvrđena, tokom sudskog postupka dokazati svoju nevinost.

Iako naglašavaju da podržavaju nezavisan rad pravosuđa, smatraju neprihvatljivim da se informacije iz tužilačkih spisa pojavljuju u medijima, dok pojedinci unaprijed najavljuju tok i faze postupka.

SDP BiH traži istragu o navodnom uticaju na pravosuđe

U saopćenju se tvrdi da se plasiranjem informacija iz istraga pokušava uticati na političke procese, uključujući izbore i formiranje zakonodavne i izvršne vlasti.

Iz stranke navode da sumnjaju u postojanje povezanosti pojedinaca iz tužilačkih krugova s određenim medijskim i obavještajnim strukturama, za koje tvrde da nastoje ostvariti politički uticaj. Ove tvrdnje predstavljaju stav SDP-a i nisu utvrđene kao činjenice.

Posebno problematiziraju navod da je u istom predmetu ranije donesena odluka o neprovođenju istrage zbog nepostojanja elemenata krivičnog djela, nakon čega je, prema njihovim tvrdnjama, ipak pokrenuta istraga i podignuta optužnica.

Smatraju da takve okolnosti zahtijevaju dodatno preispitivanje postupanja nadležnih tužilaca.

Zbog toga SDP BiH poziva Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine da istraži eventualne veze između pojedinaca iz pravosudnih institucija i medijskih struktura, kao i moguće neovlašteno dostavljanje materijala iz istraga.

Stranka je poručila da nastavlja političko djelovanje uz Nermina Nikšića, kojem, kako navode, i dalje pruža puno povjerenje i podršku.

Podsjećamo, POSKOK je danas podigao optužnicu protiv Nermina Nikšića, Rame Isaka, Vahidina Munjića i još četiri osobe zbog sumnje na udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Optužnica je dostavljena Posebnom odjelu Vrhovnog suda FBiH na odlučivanje o njenom potvrđivanju.