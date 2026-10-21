Nikšić i Isak saslušani u POSKOK-u kao osumnjičeni u aferi „Spengavanje“

Nermin Nikšić i Ramo Isak saslušani su u Posebnom odjelu Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (POSKOK), u svojstvu osumnjičenih u predmetu „Munjić i drugi“, poznatom kao afera „Spengavanje“.

Riječ je o istrazi koja se odnosi na sumnje u zloupotrebu službenog položaja i trgovinu utjecajem.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak dali su iskaze pred tužiocima u okviru istrage koja je pokrenuta nakon objavljivanja spornih komunikacija pojedinih visokopozicioniranih zvaničnika.

Prema ranijim informacijama, obojica su zatražila dodatno vrijeme kako bi se upoznala s navodima koji im se stavljaju na teret.

Šta je predmet istrage u aferi „Spengavanje“?

Afera „Spengavanje“ dospjela je u javnost u oktobru 2025. godine, kada su portal Istraga.ba i televizija Hayat objavili prepiske iz mobilnog telefona tadašnjeg vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidina Munjića.

U objavljenim porukama spominjali su se Munjić, premijer Nikšić, tadašnja šefica njegovog kabineta Arijana Huseinović-Ajanović i policijski službenik Muhamed Ohranović.

Komunikacija se, prema objavljenim informacijama, odnosila na policijske i tužilačke postupke, zapošljavanja i imenovanja u javnim institucijama, kao i razmjenu informacija o policijskim akcijama.

U novembru prošle godine, po nalogu POSKOK-a, od više osoba oduzeti su mobilni telefoni. Nakon toga ispitani su Vahidin Munjić, Muhamed Ohranović, Arijana Huseinović-Ajanović i direktor Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Ervin Mušinović.

Vrhovni sud Federacije BiH odredio im je mjere zabrane, a u sudskim odlukama navedeno je postojanje osnova sumnje za krivična djela, među kojima su zloupotreba položaja ili ovlaštenja i trgovina utjecajem.

Istraga obuhvata i sporna imenovanja

Jedan od segmenata istrage odnosi se na zakonitost imenovanja Vahidina Munjića za vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije.

Prema informacijama koje je objavila Istraga.ba, iskazi novih svjedoka i prikupljeni dokazi upućuju na sumnju da Munjić u trenutku imenovanja nije ispunjavao uslove propisane članom 45. stav 3. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH.

Istražitelji provjeravaju i okolnosti imenovanja Safeta Trakića, Munjićevog rođaka, na jednu od rukovodećih pozicija u BH Pošti.

Prema dosadašnjim navodima iz istrage, postoji sumnja da je dogovor o njegovom imenovanju postignut prije donošenja formalnih odluka Vlade Federacije BiH.

Mjere zabrane pojedinim osumnjičenima produžene su u septembru ove godine.

Nakon saslušanja osumnjičenih, Tužilaštvo treba odlučiti o daljnjim koracima u predmetu, uključujući mogućnost podizanja optužnice. Saslušanje u svojstvu osumnjičenog ne znači da je krivična odgovornost utvrđena