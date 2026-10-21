Nastavlja se naplata RTV takse putem računa za struju i u 2027. godini

Adin Jusufović
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BHRT

Naplata RTV takse putem računa Elektroprivrede BiH nastavit će se i tokom 2027. godine, nakon što su danas predstavnici BHRT-a i Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine (RTVFBiH) potpisali sporazum s ovim javnim preduzećem.

Time je djelimično osiguran nastavak finansiranja i rada dva javna emitera.

Sporazum su potpisali vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović i generalni direktor RTVFBiH Bakir Hadžiomerović s predstavnicima Elektroprivrede BiH.

Potpisivanjem sporazuma nastavlja se dosadašnji model prikupljanja RTV takse, koji predstavlja jedan od izvora finansiranja javnih emitera u Bosni i Hercegovini.

Direktori BHRT-a i RTVFBiH zahvalili su rukovodstvu Elektroprivrede BiH na saradnji i društveno odgovornom postupanju, ističući da ovakav pristup doprinosi očuvanju javnog radiotelevizijskog sistema.

Istovremeno je najavljeno da će identičan sporazum o naplati RTV takse biti ponuđen i Javnom preduzeću Elektroprivreda HZ HB.

Iz BHRT-a i RTVFBiH poručili su da je očuvanje javnog radiotelevizijskog sistema jedan od osnovnih preduslova za uključivanje Bosne i Hercegovine u euroatlantske integracije.

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