Sud presudio u sporu BHRT-a i FTV-a: Od traženih 1,2 miliona KM dosuđen znatno manji iznos

Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravosnažnu presudu u sporu između BHRT-a i Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojoj je FTV dužna isplatiti ukupno 477.915 KM, uključujući zatezne kamate. Riječ je o tužbi iz 2022. godine, kojom je BHRT potraživao više od 1,2 miliona KM.

Presudom je BHRT-u priznato 304.598 KM glavnog potraživanja, što predstavlja približno 24 posto ukupnog tužbenog zahtjeva. Na taj iznos obračunate su zatezne kamate od 173.317 KM, dok je preostali dio tužbenog zahtjeva, u vrijednosti od 943.541 KM, odbijen.

Iz Radio-televizije Federacije BiH saopćeno je da će postupiti u skladu s pravosnažnom presudom i izvršiti uplatu dosuđenog iznosa na račun BHRT-a.

Ova presuda predstavlja prvi pravosnažno okončan predmet među sporovima koji se vode zbog dugogodišnjih neriješenih finansijskih odnosa javnih emitera u Bosni i Hercegovini.

Iz FTV-a navode da su problemi nastali zbog nedosljedne primjene Zakona o javnom RTV sistemu i činjenice da nikada nije uspostavljena Korporacija javnih RTV servisa BiH, predviđena zakonom.

Pred nadležnim sudovima trenutno se vodi još deset sličnih postupaka, čija ukupna vrijednost iznosi 11.352.088 KM. Pojedini sporovi odnose se na potraživanja koja datiraju još iz 2005. godine.

U Radio-televiziji Federacije upozoravaju da dugotrajnost sudskih postupaka dodatno povećava finansijske obaveze zbog obračunavanja zateznih kamata.

U zajedničkom saopćenju Upravnog i Poslovodnog odbora RTVFBiH navedeno je da je od imenovanja nove Uprave, u periodu od maja 2025. do septembra 2026. godine, BHRT-u uplaćeno ukupno 29.052.816 KM.

Od tog iznosa, 22.811.806 KM odnosi se na prihode prikupljene putem RTV takse, dok je dodatnih 6.241.009 KM uplaćeno za usluge koje BHRT pruža Federalnoj televiziji.

Iz RTVFBiH naglašavaju da se finansijski odnosi između javnih servisa moraju rješavati u skladu sa zakonskim propisima, uz poštivanje pravosnažnih sudskih odluka.

Pravosnažna presuda odnosi se isključivo na tužbu iz 2022. godine, dok će o preostalim potraživanjima biti odlučivano u odvojenim sudskim postupcima.