Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) zatražila je danas hitnu reakciju domaćih i međunarodnih institucija nakon odluke Vlade Republike Srpske da po hitnom postupku uputi u proceduru izmjene Zakona o RTRS-u i Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske.

Iz BHRT-a upozoravaju da bi predložene izmjene mogle onemogućiti naplatu višemilionskih potraživanja od RTRS-a i dodatno ugroziti opstanak državnog javnog servisa.

Predložena zakonska rješenja, prema saopćenju BHRT-a, predviđaju proglašavanje RTRS-a preduzećem od javnog interesa, zabranu prinudne naplate s njegovih računa i zakonsko povezivanje s novinskom agencijom Srna.

Dug prema BHRT-u premašio 110 miliona KM

Iz državnog javnog servisa ističu da je dug RTRS-a prema BHRT-u po osnovu prihoda od RTV takse premašio 110 miliona KM, dok vrijednost aktivnih sudskih rješenja prelazi 23 miliona KM.

Smatraju da bi usvajanje predloženih zakonskih izmjena ugrozilo izvršavanje sudskih odluka, pravnu i finansijsku sigurnost poslovnih subjekata te funkcionisanje javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine.

„Time se izvršna vlast direktno stavlja iznad sudske i uvodi pravno nasilje s ciljem finansijskog gušenja i gašenja državnog javnog emitera“, poručili su iz BHRT-a.

Zatražena reakcija OHR-a, VSTV-a i Evropske unije

BHRT od Ureda visokog predstavnika traži korištenje ovlasti kako bi se spriječilo stupanje na snagu predloženih zakonskih rješenja.

Od Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH zahtijevaju pokretanje postupka ocjene ustavnosti, uz zahtjev za privremenu zabranu primjene zakonskih izmjena, kao i osiguravanje mehanizama za naplatu dugovanja RTRS-a.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH pozvali su da poduzme mjere za zaštitu nezavisnosti pravosuđa, dok od Delegacije Evropske unije u BiH očekuju reakciju zbog, kako smatraju, ugrožavanja vladavine prava i održivosti državnog javnog servisa.

Iz BHRT-a podsjećaju da su se uprava i zaposlenici više puta obraćali nadležnim institucijama, tražeći sistemsko rješenje finansiranja javnog servisa i naplate potraživanja.