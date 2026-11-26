Konstituirajuća sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH bit će održana u utorak, 1. decembra, u Sarajevu, kada bi novoizabrani zastupnici trebali položiti zakletvu i izabrati rukovodstvo Doma.

Termin održavanja sjednice potvrdio je Mladen Bošković, dopredsjedavajući Predstavničkog doma u dosadašnjem mandatu, ističući da će do tada biti osigurana sva potrebna dokumentacija.

Datum sjednice načelno je dogovoren 12. novembra na pripremnom sastanku predstavnika 12 političkih subjekata koji će biti zastupljeni u novom sazivu.

Konstituirajuća sjednica i izbor rukovodstva

Predloženim dnevnim redom predviđeni su verifikacija mandata novoizabranih zastupnika, polaganje zakletve, izbor privremenih komisija te izbor predsjedavajućeg i dvoje dopredsjedavajućih Predstavničkog doma.

Sjednici će prisustvovati i predstavnici Centralne izborne komisije BiH radi uručivanja certifikata novoizabranim zastupnicima.

U novom sazivu Predstavničkog doma bit će zastupljeno 12 političkih subjekata, dva manje nego u prethodnom mandatu.

Još se čeka konstituiranje Doma naroda FBiH

Za razliku od Predstavničkog doma, čije članove građani biraju neposredno na izborima, konstituiranje Doma naroda Parlamenta FBiH zavisi od izbora delegata iz deset kantonalnih skupština.

Rok za završetak ovog procesa ističe 3. decembra, odnosno mjesec dana nakon što je Centralna izborna komisija BiH potvrdila rezultate Općih izbora održanih 4. oktobra.

Skupština Tuzlanskog kantona danas je završila glasanje za izbor delegata u Dom naroda FBiH, a konačnu raspodjelu mandata izvršit će CIK BiH.