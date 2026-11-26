Okružni sud u Banjoj Luci odredio je pritvor Naseru Oriću i još četiri osobe uhapšene u akciji „Emisar“, nakon danas održanog ročišta na kojem je razmatran prijedlog Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Osumnjičeni se dovode u vezu s pomaganjem Đorđu Ždrali, osumnjičenom za pokušaj teškog ubistva, a istraga obuhvata i krivična djela sprečavanje dokazivanja i izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja.

Ročište je održano bez prisustva javnosti, u skladu s odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Akcija „Emisar“ provedena po nalogu Tužilaštva

Pet osoba uhapšenih u akciji „Emisar“ sinoć je sprovedeno u Okružni sud u Banjoj Luci.

Akciju je po nalogu Republičkog javnog tužilaštva provela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, uz podršku Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).