Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Nedimu Emkiću (36) iz Tuzle zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona, uz asistenciju službenika policije za specijalnu podršku, u ponedjeljak su izvršili pretres stana i pomoćnih prostorija koje koristi osumnjičeni.

Tokom pretresa pronađeno je više od 360 grama marihuane, digitalna vaga i drugi predmeti na kojima su utvrđeni tragovi opojne droge.

Jednomjesečni pritvor na prijedlog Tužilaštva TK

Pretres je izvršen po nalogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi Općinskog suda u Tuzli.

Emkić je nakon pretresa uhapšen, a po završetku kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat je u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage, ispitao osumnjičenog i predložio određivanje pritvora, što je Općinski sud u Tuzli prihvatio.