Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje Islandu u susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Utakmica u Reykjaviku počinje u 20:30 sati, a za izabranike selektora Darija Gjergje pobjeda bi bila veoma važna u borbi za plasman na Mundobasket.

Obje selekcije u dosadašnjih osam utakmica ostvarile su po tri pobjede i pet poraza, pa se nalaze na petom i šestom mjestu grupe J.

Selektor Gjergja upozorio je na brzu igru Islanda, preciznost u šutu za tri poena i sposobnost protivnika da kazni greške. Kao ključne zadatke za bh. tim izdvojio je kontrolu skoka i zaustavljanje protivničke tranzicije.

Stručni štab na raspolaganju ima 13 košarkaša, dok se priključenje Džanana Muse očekuje pred naredni susret. Kenan Kamenjaš neće biti u sastavu jer mu klub nije odobrio dolazak u reprezentaciju.

Nakon gostovanja Islandu, Zmajeve u nedjelju, 29. novembra, očekuje duel s Litvanijom u sarajevskoj Zetri, s početkom u 17 sati. Litvanija je trenutno četvrta u grupi sa četiri pobjede i četiri poraza, dok je BiH peta.

Važan za rasplet u grupi je i večerašnji duel Litvanije i Srbije, čiji ishod može utjecati na položaj reprezentacije BiH u nastavku kvalifikacija.