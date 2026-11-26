Danas ističe rok – Roditelji u Tuzlanskom kantonu koji su ostvarili pravo na subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama, a još uvijek nisu potpisali ugovore o dodjeli sredstava, to mogu učiniti još danas, 26. novembra 2026. godine.

Prema zvaničnom obavještenju Vlade Tuzlanskog kantona, potpisivanje ugovora predstavlja obavezan uslov za ostvarivanje ovog prava, u skladu s članom 13. Programa subvencionisanja boravka djece u predškolskim ustanovama na području TK.

Iz nadležnog ministarstva naglašavaju da će korisnici koji ne ispoštuju predviđeni rok izgubiti pravo na dodjelu finansijske podrške.

Svi roditelji koji se nalaze na konačnoj rang listi korisnika, a koji ranije nisu prisustvovali grupnom potpisivanju, ugovor mogu potpisati danas od 7:30 do 16:00 sati u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (ulica Fra Grge Martića 8 u Tuzli). Prilikom dolaska potrebno je ponijeti ličnu kartu na uvid.

Podsjećamo, riječ je o programu kojim Vlada TK po prvi put direktno finansijski podržava roditelje čija djeca pohađaju privatne predškolske ustanove na području kantona. Pravo na subvenciju ostvarilo je ukupno 457 korisnika, kojima se dodjeljuje po 1.000 KM za troškove boravka djece, za šta je iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 457.000 KM.

Više detalja i zvanične dokumente možete pronaći i na internet stranici Ministarstva obrazovanja i nauke TK.