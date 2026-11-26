Zašto poskupljenje karata u TK pogađa radnike u privatnom sektoru?

Primjena novog cjenovnika javnog prijevoza u Tuzlanskom kantonu, koja počinje 1. decembra, ponovo je otvorila pitanje različitog položaja zaposlenih u javnom i privatnom sektoru.

Iako se voze istim autobusima i plaćaju iste, skuplje mjesečne karte, mogućnost da im poslodavac nadoknadi troškove prijevoza nije jednaka. Dok se naknade za budžetske korisnike usklađuju s novim cijenama, radnici u privatnom sektoru uglavnom zavise od odluka svojih poslodavaca i odredbi kojima je ovo pravo regulisano.

Budžetskim radnicima usklađene naknade za prijevoz

Nakon višemjesečnih pritisaka sindikata, Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je Uredbu o naknadi troškova prijevoza za budžetske korisnike, među kojima su zaposleni u obrazovanju, policiji i državnoj službi. Time je omogućeno usklađivanje naknada s novim cjenovnikom javnog prijevoza, od 60 KM za uže područje Tuzle do maksimalnih 340 KM za najudaljenije relacije.

Za zaposlene koji ostvaruju pravo na ovu naknadu to znači da će se troškovi prijevoza obračunavati prema novim cijenama. Predviđena je i isplata razlike za prethodni period.

Radnici u privatnom sektoru zavise od odluke poslodavca

Radnici u trgovini, proizvodnji i uslužnim djelatnostima nalaze se u drugačijem položaju. Propisi u Federaciji BiH omogućavaju poslodavcima da naknadu troškova prijevoza isplaćuju u visini cijene odgovarajuće karte javnog prijevoza. Međutim, ne postoji opća zakonska obaveza svakog poslodavca da ovu naknadu isplaćuje svim zaposlenima. Pravo radnika zavisi od toga kako je uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

To znači da dio radnika u privatnom sektoru troškove dolaska na posao u potpunosti snosi sam, dok drugi primaju naknadu čiji iznos određuje poslodavac ili odgovarajući interni akt.

Poseban problem imaju radnici kojima se isplaćuje fiksna naknada za prijevoz. Ukoliko ona nije vezana za stvarnu cijenu mjesečne karte i ne postoji obaveza njenog usklađivanja, razliku nastalu novim cjenovnikom morat će pokriti iz vlastitih primanja.

Tako će radnik koji od 1. decembra putuje u Tuzlu iz druge općine, a za mjesečnu kartu plaća 100, 140 ili više maraka, snositi veći trošak ako mu poslodavac ne poveća naknadu ili potpuni trošak, ako naknadu ne dobija nikako.

Isti troškovi, različita prava

Dok se naknade za prijevoz budžetskih korisnika usklađuju odlukama Vlade i sredstvima iz budžeta, položaj zaposlenih u privatnom sektoru zavisi od propisa i odluka njihovih poslodavaca. Zbog toga novo poskupljenje javnog prijevoza neće jednako utjecati na sve radnike.

Za one koji nemaju pravo na naknadu ili im se isplaćuje fiksni iznos koji ne prati rast cijena, skuplja mjesečna karta znači i manje novca koji im ostaje od plate.