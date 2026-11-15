Halal turizam u BiH sve popularniji: Noćenja u luksuznim vilama od 200 eura

Halal turizam u BiH bilježi sve veće interesovanje domaćih i stranih gostiju, a cijene noćenja u privatnim kućama i luksuznim vilama prilagođenim porodičnom odmoru počinju od 200 eura, odnosno oko 391 KM. Posebno su traženi objekti s privatnim bazenima, koji gostima omogućavaju veću privatnost i boravak prilagođen potrebama cijele porodice.

Prema riječima Elme Badžak, vlasnice Agencije Halal Odmori, ovogodišnja turistička sezona bila je veoma uspješna, a među gostima je sve više onih koji Bosnu i Hercegovinu prvi put biraju upravo zbog ovakve vrste smještaja.

Posebno interesovanje vlada za kuće s vanjskim i unutrašnjim bazenima na području Mostara i Hercegovine. Agencija trenutno u ponudi ima oko 70 smještajnih objekata, uključujući privatne kuće, vile i hotele prilagođene ovoj vrsti turizma.

Halal turizam u BiH privlači sve više gostiju iz Evrope

Dok su ranijih godina među gostima dominirali građani Bosne i Hercegovine i dijaspora, posljednjih godina primjetan je rast interesovanja turista iz drugih evropskih zemalja.

Badžak navodi da više od 90 posto gostiju njihove agencije dolazi iz zemalja Evropske unije, što pokazuje da specijalizirana ponuda privatnog smještaja pronalazi svoje mjesto na evropskom turističkom tržištu.

Gosti najčešće ostaju između četiri i po i pet noćenja, dok pojedine rezervacije traju i do dvije sedmice.

Za razliku od hotelskog smještaja, gdje se bazeni i drugi sadržaji uglavnom dijele s ostalim posjetiocima, privatne kuće omogućavaju porodicama da tokom odmora samostalno koriste cijeli objekat.

Upravo ta privatnost, uz komfor i dodatne sadržaje, jedan je od glavnih razloga zbog kojih su turisti spremni izdvojiti 200 eura i više za jedno noćenje.

Turisti novac troše i izvan smještajnih objekata

Razvoj porodičnog turizma donosi korist i drugim djelatnostima, jer se potrošnja gostiju ne završava plaćanjem smještaja.

Turisti tokom boravka posjećuju restorane, muzeje i izletišta, kupuju suvenire, koriste usluge turističkih vodiča i iznajmljuju automobile. Na taj način prihodi od turizma dolaze i do lokalnih ugostitelja, trgovaca i drugih pružalaca usluga.

Ipak, daljnji razvoj ove vrste turizma zahtijeva i poboljšanje javne infrastrukture. Badžak među najvećim problemima izdvaja stanje cestovne mreže, nedostatak parking prostora i turističkih informativnih centara.

Prema njenoj ocjeni, privatni sektor se relativno brzo prilagođava potražnji, ali razvoj infrastrukture mora pratiti povećanje broja turista.

Hercegovina ima potencijal i izvan poznatih turističkih destinacija

Iako su Mostar i Blagaj već prepoznatljiva turistička odredišta, značajan prostor za razvoj postoji i u manje posjećenim područjima Hercegovine.

Kao primjere Badžak za FENU navodi Podveležje, Rujište i Gorance, koji bi uz kvalitetniju promociju mogli privući veći broj gostiju i rasteretiti destinacije koje tokom ljetne sezone bilježe velike gužve.

Smatra da bi turističke zajednice i nadležne institucije trebale više pažnje posvetiti promociji manje poznatih lokacija, posebno onih koje imaju prirodne i smještajne kapacitete za razvoj porodičnog odmora.

Agencija Halal Odmori planira proširiti svoju ponudu i izvan Hercegovine, a među područjima za budući razvoj poslovanja izdvajaju se Krajina, Srednja Bosna i Sarajevo.