Pad sistema na graničnim prelazima u Hrvatskoj, obustavljen prelazak iz BiH

Pad sistema na graničnim prelazima u Hrvatskoj privremeno je onemogućio prelazak državne granice iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj, zbog čega su se na pojedinim prijelazima formirale duge kolone vozila.

Kako je saopćeno iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), u toku je otklanjanje kvara, a vozačima koji planiraju putovanje prema Hrvatskoj savjetuje se da računaju na moguće poteškoće i zadržavanja.

Duge kolone formirane su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradiška i Orašje.

Za sada nema informacija o tome kada bi sistem mogao ponovo biti u funkciji.