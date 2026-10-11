Osam graničnih prijelaza između BiH i Hrvatske dobilo novi status: Šta se mijenja za putnike?

Osam graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske dobilo je status prijelaza za međunarodni cestovni promet putnika, čime se stvaraju uslovi za jednostavniji prelazak granice na lokacijama koje su ranije bile namijenjene pograničnom prometu. Promjene se odnose na prijelaze Zagrad, Vaganj, Vinica, Subašići, Drinovačko Brdo, Duži, Orahov Do i Tržačka Raštela.

Odluka je donesena u skladu s Ugovorom o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, a potrebne organizacijske pretpostavke osigurane su izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Novi status posebno je značajan za putnike koji koriste manje granične prijelaze, naročito na području Hercegovine, jer omogućava širu upotrebu prijelaza koji su ranije bili predviđeni za pogranični saobraćaj.

Kojih osam graničnih prijelaza obuhvata promjena?

Novi status dobili su granični prijelazi Zagrad, Vaganj, Vinica, Subašići, Drinovačko Brdo, Duži, Orahov Do i Tržačka Raštela.

Prema informacijama Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na ovim lokacijama bit će omogućen međunarodni cestovni promet putnika i putničkih vozila.

Putnici će moći prenositi i robu nekomercijalnog karaktera vrijednosti do 5.000 KM, uz obavezu prijavljivanja robe nadležnom carinskom organu.

Važno je naglasiti da navedeni iznos predstavlja ograničenje vrijednosti robe u okviru predviđenog režima prometa, a ne automatsko oslobađanje od plaćanja carine i drugih dažbina.

Šta novi status znači za građane?

Promjena omogućava da se prijelazi koji su ranije imali status namijenjen pograničnom prometu koriste i za međunarodni promet putnika, u skladu s propisanim uslovima.

Za građane koji često putuju između Bosne i Hercegovine i Hrvatske to može značiti dodatne mogućnosti izbora graničnog prijelaza i lakše planiranje putovanja.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da su izmjenama pravilnika stvoreni organizacijski uslovi za efikasniji rad carinske službe na novim i prekategoriziranim graničnim prijelazima.

Ipak, putnicima se preporučuje da prije putovanja provjere aktuelni režim rada i radno vrijeme konkretnog prijelaza, jer administrativna promjena statusa ne mora značiti da su svi operativni postupci već završeni.

Izmjene obuhvataju i druge granične prijelaze

Izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO BiH odnose se i na stvaranje uslova za uspostavljanje carinske službe na novom graničnom prijelazu Gradiška Novi most – Gornji Varoš.

Također su obuhvaćene aktivnosti povezane s graničnim prijelazom Rača 2 – Sremska Rača 2, u skladu sa sporazumom Bosne i Hercegovine i Srbije.

Iz UIO BiH ističu da ove promjene trebaju doprinijeti efikasnijem provođenju carinskih postupaka i ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti graničnog prometa.