Radarske kontrole danas na brojnim lokacijama u Tuzlanskom kantonu

Radarske kontrole danas će biti pojačane na području Tuzlanskog kantona, a vozači se pozivaju da prilagode brzinu kretanja i poštuju saobraćajne propise.

Prema najavljenom rasporedu, u Tuzli će radarske kontrole biti postavljene na više lokacija. Na području zapadnog dijela grada planirane su na magistralnim putevima M-18 u Bukinju, Dobrnji i na dionici Husino–Ljubače, kao i na M-4 u Bukinju te u ulici M. T. Uče. U centru Tuzle kontrole su najavljene u ulici Kulina bana, kod Muzičke škole, te na Bulevaru II korpusa.

Radarske kontrole bit će prisutne i na području Gradačca, gdje su planirane na magistralnim putevima M-14.1 i M-1.9, uključujući lokacije Mionica I–II, Žrtava Srebrenice, Mionica III, Šehitluci i Sviračka. U Čeliću je kontrola najavljena u Vražićima, u blizini osnovne škole.

Na području Srebrenika radari će biti raspoređeni u Špionici, Previlama, Tinji i na području grada, dok su u Banovićima planirane kontrole u Oskovi, Radini, ulici Armije BiH i Podgorju.

Kontrole su najavljene i na području Sapne, na putnim pravcima prema Kalesiji i Priboju, u mjestima Munjača, Goduš, Žuje i Kraljevići. U Teočaku će radari biti postavljeni u Omerovićima, Sniježnici, Numeri i Bilalićima, dok su u Kalesiji planirane kontrole u Memićima, Vukovijama Gornjim, ulici Kalesijskog odreda i na dionici Tojšići–Hidani.

Vozačima se savjetuje da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kako bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.