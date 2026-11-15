Dedić nakon poraza od Švedske: Elanga mi je rekao da ovakve navijače nikada nije vidio

Amar Dedić nakon poraza reprezentacije Bosne i Hercegovine od Švedske rezultatom 3:2 istakao je da je drugo poluvrijeme pokazalo kako Zmajevi trebaju igrati, ali i da je podrška navijača na stadionu u Solni ostavila poseban utisak na njegovog saigrača iz Newcastlea Anthonyja Elangu.

Dedić je odigrao svih 90 minuta susreta petog kola grupe B4 Lige nacija, a nakon utakmice govorio je o izdanju reprezentacije u oba poluvremena.

„Prvo poluvrijeme je baš bilo teško, nismo imali kontrolu nad igrom. Drugo poluvrijeme ste vidjeli kako je bilo, to je onako kako trebamo da igramo. Bez ikakvog ustručavanja. U prvom smo se previše branili. U nastavku je to stvarno dobro izgledalo. S drugim poluvremenom možemo biti zadovoljni“, kazao je Dedić.

Priznao je da je Švedska pokazala kvalitet, ali i da je bh. reprezentacija protivniku dopustila previše prostora i prilika u prvom dijelu utakmice.

„Švedska je ekipa koja ima puno kvaliteta. To su i pokazali u prvom poluvremenu. Mi nismo našli kontrolu u igri. Puno smo im dopustili i onda, naravno, na poluvremenu smo se zajedno skupili i rekli: Momci, moramo to drugačije, drugo poluvrijeme ćemo dosta hrabrije“, rekao je Dedić.

Dodao je da se poraz ne može uljepšavati, ali da je reakcija ekipe nakon pauze pokazala u kojem pravcu reprezentacija treba ići.

Posebno se osvrnuo na podršku bh. navijača u Švedskoj, koja je ostavila utisak i na Anthonyja Elangu, njegovog saigrača iz Newcastlea.

„Ovo je lijepo za vidjeti ovdje u Švedskoj. Moj brat Elanga mi je rekao: ‘Ovo je stvarno posebno, nisam nikada vidio’. Ja sam mu odgovorio: To su naši navijači, to je kod nas normalno“, ispričao je Dedić.